دلال عبد العزيز تطلب رؤية سمير غانم.. لن تصدق كيف تصرف الأطباء

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الساعات الأخيرة تصدر اسم دلال عبد العزيز وسمير غانم، مؤشرات البحث عل موقع جوجل العالمي ومؤشر التريندات في مصر.

ياتي 1لك تزامنًا مع كثرة بحث محبي وجمهور الفنانة دلال عبد العزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها أولًا بأول للاطمئنان عليها.

وخوفًا على صحتها، تخفي أسرة الفنانة دلال عبد العزيز نبا وفاة زوجها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، عنها حتى الآن، حتى لا تحدث مضاعفات في مرضها ويشتد عليها.

وخلال الساعات الأخيرة، قالت مصادر طبية، ان الفنانة دلال عبد العزيز، فاجئت الجميع وطلبت زيارة زوجها سمير غانم، اعتقادا منها بأنه على قيد الحياة.

من جانبهم تحجج الأطباء بأن حالة سمير غانم الصحية صعبة للغاية، وقالوا لدلال عبد العزيز أنه ممنوع عنه الزيارة لكونه في الرعاية المركزة، وأن الموضوع صعب لأنها موضوعة على جهاز تنفس صناعي هي الآخرى.

وكشف طبيب بالمستشفى التي تقيم بها الفنانة دلال عبد العزيز، عن موعد إبلاغها بنبأ وفاة زوجها، حيث من المقرر إبلاغها بعد خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى، أنه لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى.

وشددت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، على جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، على عدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة.

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