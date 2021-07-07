أسرة ماجد الكدواني تظهر لأول مرة .. لن تصدق شكل أبنائه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حضر الفنان ماجد الكدواني، العرض الأول لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي أقيم الساعات الماضية بأحد دور العرض.

وشهد العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حضور جميع ابطال الفيلم وأسرهم، لحضور العرض، وسط تواجد جمهوري محدود.

وفي ظهور نادر، اصطحب الفنان ماجد الكدواني، زوجته وأبنائه في العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، لأو مرة.

وخطفت أسرة الفنان ماجد الكدواني، أنظار الجميع، حيث التقطت كاميرات المصورين صورا لماجد الكدواني بصحبة زوجته وابنائه يوسف وساندرا.

و فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

أوفي وقت سابق، ثارت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للفنان ماجد الكدواني الجدل حول حقيقة مرضه وإصابته بمرض جلدي.

وظهر ماجد الكدواني في الصورة وقد امتلأ وجهه بالبثور مما أثار التساؤلات حول ما يمكن أن يكون إصابه مسبباً ظهوره بهذا الشكل.

ونفي يوسف ابن الفنان ماجد الكدواني إصابة والده بمرض جلدي خطير تسبب في ظهور هذه الصورة مؤكداً أن الأمر مجرد إشاعة.

وأكد يوسف أن والده بخير وأن الصورة المتداولة تعود لسنوات ماضية أثناء مشاركة والده في فيلم تراب الماس مطمئناً الجمهور على حالة والده الصحية.

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