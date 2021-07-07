زوجة كريم عبد العزيز تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الساعات الماضية، العرض الأول لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكواني.

وشهد العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حضور جميع ابطال الفيلم وأسرهم، لحضور العرض، وسط تواجد جمهوري محدود.

وحرص بطل العمل النجم كريم عبد العزيز على اصطحاب زوجته هايدي سرور معه، في العرض الخاص لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

واستطاعت هايدي سرور، زوجة الفنان كريم عبد العزيز ان تخطف الانظار، في أول ظهور لها حيث التقطت الكاميرات صورا لكريم وزوجته هايدي سويا.

وفي وقت سابق، قال كريم عبد العزيز،في حوار تليفزيوني :” “ربنا كرمني بزوجة أصيلة قبلت انها تعيش مع والدتي، لأنها من بيت أصيل ومحترم، ولو ما كانش ربنا كرمني بزوجة أصيلة من بيت محترم وقالتلي مش ها اقبل اني أعيش مع امك كنت هقولها مع السلامة شكرا، لأني ما اقدرش أعيش في بيت أوضة أمي مش قدام أوضتي”.

جدير بالذكر أن فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد إلى جانب ظهور عدد من ضيوف الشرف.

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