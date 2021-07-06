تركها في ليلة الدخلة لسبب غريب.. أسرار من الحياة الخاصة لـ خيرية أحمد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر قصص الحياة الخاصة للفنانين والمشاهير من أكثر الموضوعات متابعة، حيث يحرص الجمهور على متابعة تلك النوعية من الأخبار بشكل كبير.

وبالرغم من حرص الفنانة خيرية أحمد على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، إلا أن الكثير من التقارير والأخبار انتشرت عن مواقف من زواجها، خاصة وأنها كانت متزوجة من فنان شهير.

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وتزوجت الفنانة خيرية أحمد من الفنان يوسف عوف، مؤسس فرقة «الدراويش»، والتي انفصل عنها بعد ذلك.

ومن خلال تصريحات لمجلة «المصور»، قال الفنان يوسف عوف إنه لم يشتر شبكة لخيرية أحمد بل اشترى دبلة فقط حتى أنه لم يدون الاسم عليها فهو يرفض جميع التقاليد.

قال الفنان يوسف عوف في تصريحاته أنه دفع 25 قرشا مهر بسبب إصرار أهلها أن يتم دفع مهر لابنتهم, ومن الظريف أنه كان لم يملك فكه في هذا اليوم اقترضه من خيرية ولم يسدده لها.

أما عن شهر العسل فيضحك يوسف عوف ويقول: «كان غير تقليدي أيضًا.. سافرنا إلى الكويت للعمل ولم نصرح بزواجنا لأصدقائنا هناك إلا في نهاية اليوم الأول حتى لا نتسبب في حرج لهم».

وأشار الفنان الراحل يوسف عوف في تصريحاته أنه اتفق مع خيرية أن الزواج لا يعوقه من الانطلاق وهو يحب الانطلاق وكان يسهر مع أصدقائه دائما يوم الخميس من كل أسبوع، وصادف أن زفافهما كان يوم الخميس وعندما ذهبوا إلى البيت، قال يوسف لخيرية إنه يوم الخميس فأجابته «طب عليك بالذهاب إلى أصدقائك وأنا أنتظرك».

وبالفعل ذهب يوسف وترك زوجته في أول يوم عرس وعاد إليها في الفجر ويقول إن خيرية كانت غير غاضبة تماما فهي تعرف عاداته وتترك له الحرية من أول يوم زواج.