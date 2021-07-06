قصة أجرأ مشهد في تاريخ السينما المصرية.. 3 فنانات إغراء رفضن العمل به

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد دور الرقابة على الأعمال الفنية مهم بشكل كبير، فبدون مقص الرقابة لكانت الكثير من الأعمال الفنية تتضمن المشاهد الجريئة أو تنشر أفكارًا غريبة على مجتمعنا.

فخلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي شهدت السينما المصرية العديد من المشاهد الجريئة، حيث ارتبطت أسماء العديد من الفنانات بأدوار الإغراء وأبرزهن النجمة الراحلة ناهد شريف والفنانة ناهد يسري ومديحة كامل والنجمة سهير رمزي وشمس البارودي وغيرهن.

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وتعتبر الفنانة مديحة كامل واحدة من أشهر نجمات جيلها، فنوعت على مدار تاريخها الفني ما قدمته من أدوار، ولقبها الجمهور بـ”أجمل وجه في تاريخ السينما المصرية”.

سعت مديحة كامل منذ صغرها لدخول في عالم الفن، ومهد لها هذا الامر زيجتها الأولى من أحد رجال الأعمال، وهي كانت لا تزال طالبة في الثانوية العامة، حيث حرص على تشجيعها ودعمها في بداية طريقها إلى ما انتقلت من الأدوار الثانوية، وأدت دور البطولة أمام الفنان الراحل فريد شوقي، إلا أن سرعان ما دبت الغيرة في قلب الزوج ووقع الطلاق بينهما.

ومنذ بداياتها سخرت الفنانة الراحلة مديحة كامل كل امكانياتها الفنية في السعي للتنوع يعني في إنها ما تحصرش نفسها في قالب واحد من الأدوار، ولكن كان من أنجح أدوارها دورها في فيلم “الصعود للهاوية”، للمخرج كمال الشيخ.

ويعد هذا الفيلم واحدًا من الأفلام المثيرة للجدل، بسبب تضمنه واحد من أجرأ المشاهد في تاريخ السينما، بل لأنه وصفه النقاد في الوقت ده بإنه الأجرأ.

واتعرض الفيلم على مديحة حمدي بعد ما رفضته 3 فنانات وهما، الفنانة نجلاء فتحي والسندريلا سعاد حسني، وشمس البارودي واللي كانت حينها واحدة من أبرز نجمات الإغراء، ، إلا أنهن رفضن العمل بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة خوفتهم من رد فعل الجمهور، لأن كان فيه واحد من المشاهد بيتطلب إن الممثلة تظهر بدون أي ملابس.

صنف أحد مشاهد فيلم الصعود للهاوية بالمشهد الأجرأ في تاريخ السينما المصرية، وعلى الرغم من ذلك نجح الفيلم نجاحًا كبيرًا، ونالت عنه “مديحة كامل”، العديد من الجوائز.