لقاء الخميسي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة المتألقة لقاء الخميسي صورة جديدة من أحدث ظهور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور من أحدث جلسة تصوير لها.

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بحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت لقاء الخميسي بإطلالة مبهجة وساحرة، بعدما ارتدت فستانا يجمع بين اللونين البرتقالى والأبيض، نالت من خلالها الكثير من الإشادات من قبل جمهورها.

ومن المقرر أن تستأنف لقاء الخميسى، تصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال الأسابيع المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم ، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.