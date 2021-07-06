سمية الخشاب تفاجىء الجمهور بقرار صادم بشأن زواجها مجددًا (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن نيتها المستقبية فيما يخص الزواج مجددًا، بعد طلاقها من المطرب أحمد سعد.

وردت الفنانة سمية الخشاب، في حوار ببرنامج StarsOnUtv عبر قناة UTV العراقية، على جميع الأقاويل التي تردت الفترة الماضية بشأن زواجها مجددًا، مؤكدة أنها غير صحيحة بالمرة.

وقالت سمية الخشاب :”أنا حاليا مش مرتبطة ومش عايزة أرتبط وكل الإشاعات المرتبطة بجوازي غلط”.

وأضافت سمية الخشاب “أنا دلوقتي بعيش في مرحلة بسميها المرحلة الملكية وهي إني أحب نفسي وأهتم بيها”.

وعن مشهد اجتماعها مع طليقها المطرب أحمد سعد، في إحدى حلقات مسسل موسى، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، قالت سمية الخشاب:”أنا متدايقتش من حاجة بالعكس تعاملت مع الموقف بطرية لطيفة جدا، والمشهد تصدر تريند جوجل”.

وفي وقت سابق، نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص، علقت عليه :” أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة”.

وتعرضت سمية الخشاب لهجوم شديد من الجمهور بعد فيديو الرقص، أثار جدلا واسعا الايام الماضية.

وخلال الساعات الأخيرة، خرجت سمية الخشاب عن صمتها، ووجهت رسالة إلى منتقدي فيديو الرقص، حيث نشرت منشوران جديدان على حسابها الرسمي بـ”تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتين “دعوا الخلق للخالق” و” محدش هيتحاسب مكان حد” مع تكرار كل عبارة 4 مرات.

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