بعد 5 أيام جواز.. منة عرفة وزوجها محمود مهدي يثيران الجدل بتصريحات نارية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور 5 أيام فقط على عقد قرآن المملة الشابة منة عرفة، وزوجها محمود مهدي، أثارا الثنائي الجدل الساعات الأخيرة بعد تصريحاتهم الأخيرة.

وكشف الثنائي منة عرفة وزوجها محمود مهدي، عن ابرز العيوب وكواليس زواجهما في أول أيام بعد عقد قرآنها الذي تم الأيام الماضية.

وقالت منة عرفة، أن أبرز عيوب زوجها محمود مهدي هي البرود الشديد عكسها تماما والعند الشديد على أشياء تافهة.

وعن كواليس أول لقاء بينهما قالت منة عرفة، في تصريحات صحفية، أنه كان أثناء تصوير فيلم “3 ستات”.

وأضافت منة عرفة :”أول يوم شفته مكنتش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة وبعدها اتقابلنا فى التصوير كتير وحصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب”.

من جانبه، كشف محمود مهدي، عن عيوب منة عرفة، قائلًا أنها عصبية جدًا فأقل شيء يثير أعصابها كما أنها محبة للتنظيم بشكل كبير يصل إلى حد الوسوسة.

واحتفلت الفنانة منة عرفة الايام الماضية ، بعقد قرآنها على الفنان الشاب محمود المهدي، في حفل عائلي صغير.

ونشرت الفنانة منة عرفة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهرت فيها برفقة زوجها محمود المهدي.

وعلقت منة عرفة قائلة: “وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدا تم عقد قراني… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات… اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير”.

اقرأ ايضًا: