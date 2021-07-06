شكرا لاهتمامكم بخبر في عيد ميلادها| غادة عبد الرازق.. تزوجت 12 مرة ولقاح كورونا كشف عمرها الحقيقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحتفل الفنانة غادة عبد الرازق اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بعيد ميلادها الـ”51″، حيث تعد واحدة من أشهر النجمات اللاتي حققن شهرة واسعة ونجاح كبير بأعمالها الفنية الشهيرة.

وخلال مسيرة غادة عبد الرازق، مرت بالعديد من المحطات في حياتها، والتي تصدرت من خلالها التريندات وأصبحت حديث السوشيال ميديا في أوقات عديدة.

موقع “لايف نيوز” يرصد في السطور التالية أبرز المحطات في حياة غاددة عبد الرازق، احتفالًا بعيد ميلادها.

وتعد الفنانة غادة عبد الرازق من الفنانات اللاتي أثرن الجدل، بخصوص عدد مرات زواجهن، حثيث تزوجت غادة عبد الرازق 12 مرة، فالبعض منها حصل بشكل سريع، والأخرى أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأول زواج لغادة عبد الرازق، لم تكن تبلغ من العمر سوى 17 عاماً، من زوجها عادل القزاز رجل الاعمال السعودي، وأنجبت منه إبنتها الوحيدة روتانا، وإستمرت 7 سنوات، قبل أن يتطلقا.

كما تزوجت غادة عبد الرازق من المحامي حلمي سرحان، والمنتج وليد التابعي، والصحفي محمد فودة، المنتج الفني محمد سعيد”، وهيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها “​سلطانة المغز”

وفي لقاء تليقزيوني لها، قالت غادة عبد الرازق :” “تزوجت أكثر من 10 مرات لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة”.

وتابعت: “تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة”.

وكشقت غادة عبد الرازق مؤخرًا عن عمرها الحقيقي، في إحدى الندوات الصحفية، قائلة أنها ستحصل على لقاح كورونا قريبا وستقدم أوراقها ولن تستطيع تزويرها وبإمكان أي شخص التأكد.

وقالت: “أنا رايحة أخد التطعيم قريب بالبطاقة بتاعتي هل هدخل بيها مزورة، أنا بقول الحقيقة مبكذبش أنا ست عندي 50 سنة وإن شاء الله شهر 7 اللي جاي هيكون عندي 51 أجيب مصحف أحلف عليه”.

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