مي كساب تنشر صورة لـ أوكا تثير سخرية الجمهور: صبغ شعره بمبى (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة مي كساب، زوجة المطرب الشعبي “أوكا”، صورة له الساعات الماضية، على حسابها الرسمي لموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أوكا في الصورة بشعر “بينك” ترويجًا للألبوم الغنائي الجديد الخاص به، الذي يطرحه الفترة المقبلة.

وعلقت مي كساب على الصورة وكتبت :”ألبوم #محمد_صلاح قريبا #الجنرال_أوكا ربنا يديك من كرمه وفضله يا حبييي “.

وأحدثت الصورة موجة من سخرية الجمهور، على شكل أوكا ولون شعره الغريب، حيث جاءت ابرز التعليقات :”ايه لون الشعر دا, مش مكسوف من شعرك”.

وفي وقت سابق كان قد أعلن مطرب المهرجانات أحمد متولي والمعروف بـ «أورتيجا» انفصاله عن أوكا بعد 10 سنوات من التعاون.

ونشر أورتيجا عبر حسابه على «إنستجرام» فيديو ظهر فيه ليوضح عض الأمور، بعدما تلقى أسئلة كثيرة من جمهورهما عن جود خلافات بينهما هي سبب الانفصال.

وأعلنت الفنانة مي كساب عن دعمها لزوجها مغني المهرجانات محمد صلاح والمعروف بـ «أوكا»، وذلك بعد إنفصال أوكا عن شريكه الغنائي أورتيجا بعد مشوار استمر لمدة 10 سنوات.

ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت مي صورة مع زوجها أوكا وهي تقف وراءه وعلقت على الصورة كاتبة: «أنا دايما وراه مش قدامه».

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