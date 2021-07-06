رامي رضوان يكشف حالة أسرة دلال عبد العزيز بعد التطورات المفاجئة (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن الحالة النفسية التي تمر بها أسرة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان الراحل سمير غانم، الفترة الحالية.

ونشر رامي رضوان، منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات “انستجرام” يكشف فيه مايشعرون به الفترة الحالية.

وكتب رامي رضوان :”أبلغ وصف لهذه الايام وما نمر به…غنوة الثلاثي: واطلع من نقره لدحريره ومن فخ لفخ… والدنيا تشيلني وتهبدني طاخ طوخ طيخ طاخ… طاخ طوخ طيخ طااااخ”… يا رب عدي الأيام دي سريعا على خير يا رب، الحمدلله “.

وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية، عن قيام الفنانة دلال عبد العزيز، بكتابة العديد من الرسائل اليومية ،لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، اعتقادا منها أنه مازال حي.

وجاء نص رسالة دلال لزوجها :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

وكشف طبيب بالمستشفى التي تقيم بها الفنانة دلال عبد العزيز، عن موعد إبلاغها بنبأ وفاة زوجها، حيث من المقرر إبلاغها بعد خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى، أنه لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى.

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