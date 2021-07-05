«لو هاتجيبه في فرحك»..تعرف على أجر حمو بيكا في الساعة (رقم صادم)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد مطرب المهرجانات الفنان حمو بيكا حالة من التوتر خلال الأيام الحالية، وذلك بعدما صدر قرار بإيقافه عن الغناء من قِبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، حتى يتم تقنين أوضاعه في النقابة ثم بعد ذلك يعاود استئناف عمله في الأفراح.

حيث كشفت مصادر مُقربة من الفنان حمو بيكا عن حجم نشاط حمو بيكا في المناسبات وحفلات الزفاف خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت انتشارا كبيرا لشهرته على نطاق كبير بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت تلك المصادر، أنّ حمو بيكا يقوم بإحياء الحفل برفقة زميله نور التوت، أحد أعضاء فريقه «vip»، قائلة: «حمو مش بينزل الحفل من غيره، واتعودوا يغنوا مع بعض على المسرح».

وأشارت إلى أنّ أجر حمو بيكا في حفل الزفاف الواحد يتم تحديده بالساعة، حيث تصل الساعة الواحدة في العقد إلى ما يقارب من حوالي 30 ألف جنيه ويمكن أن تزيد عن ذلك حسب المكان المقام فيه الحفل.

جدير بالذكر، أن مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا، بالاضافة إلى كل من «مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة».

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