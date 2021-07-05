«أديني الحقنة بسرعة»..أشهر إفيهات الفنانة الراحلة سحر كامل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت الفنانة سحر كامل عن عالمنا، اليوم منذ ساعات قليلة ماضية، التي تركت أثر كبير في قلوب العديد من الجمهور من خلال رسم البهجة والابتسامة على وجوههم من خلال العديد من الأدوار التي قامت بها في مختلف الأفلام السينمائية، كما أنها اشتهرت بالعديد من الأفيهات التي تسببت في إضحاك الكثيرين.

الله وانا مالى يا لمبى

حيث أن الفنانة سحر كامل كانت قد قامت بتجسيد إحدى الأدوار من خلال فيلم الناظر الذي كان ببطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين ومحمد سعد واحمد حلمي وبسمة، والعديد من نجوم الفن الأخرين، حيث أن قامت الفنانة الراحة سحر كامل بالظهور في إحدى المشاهد اثناء فرحها على الفنان محمد سعد، وعندما قام بطلاقها في الفرح فردت قائلة :”ألا وانا مالي يالمبي”.

إيه دة أنا كنت نايمة لوحدي

كما تألقت الفنانة الراحلة سحر كامل من خلال تجسيد دورها في فيلم “جاءنا البيان التالي” الذي قام ببطولته الفنان محمد هنيدي والفنانة حنان ترك بالاضافة إلى العديد من نجوم الفن الأحرين، حيث ظهرت في إحدى المشاهد اثناء تم القبض على الفنان محمد هنيدي في شقة الدعارة فخرجت مسرعة من الغرفة اثناء القبض عليها وأخذت تردد:”إيه دة في ايه، أنا كنت نايمة لوحدي”، فيرد عليها محمد هنيدي قائلا:”يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة”.

أديني الحقنة بصراحة..أرجوك محتاجة الجرعة

كما تركت اثرها في قلوب المشاهدين أثناء ظهورها في فيلم:”وش إجرام” بطولة الفنانة محمد هنيدي وبشرى وعدد من نجوم الفن الأخرين، حيث ظهرت في مشهد “الميكروباص” عندما ظهر الفنان محمد هنيدي وهو في الميكروباص وبجواره الفنانة سحر كامل وأخذت تردد :أديني الحقنة بصراحة..أرجوك محتاجة الجرعة، وهي ترقص وتغني.

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