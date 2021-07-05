شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش ملابس داخلية – الفيديو الكامل لـ "سما المصري" وهي ترفع رجليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقبع سما المصري حاليا فى سجن النسا بالقناطر الخيرية، حيث تقضى مدة حبسها بعد صدور حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبسها بإجمالى 3 سنوات لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشه للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك- انستجرام- يوتيوب” مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن “سما المصري” فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية.