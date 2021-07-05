هجوم شديد على رانيا منصور بسبب ملابسها.. ومتابعون: لابسة قميص نوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور ، جمهورها ومتابعيها بنشر صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت رانيا منصور في الصور، وهي ترتدي فستان مكشوف، ومفتوح من أماكن متعددة الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

وعلقت رانيا منصور على الصور وكتبت :”لقد كانت ليلة ممتعة جدا”.

وشن اجمهور هجوم شديد على رانيا منصور بسبب ملابسها الجريئة، حيث قالوا في الكومنتات :”لابسة قميص نوم, ايه ال انتي لابساه دا”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة رانيا منصور خلال صورة التي نشرتها على انستجرام، وهي ترتدي توب أسود عاري، واعتمدت علي الماكياج على الألوان الترابية الصاخبة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أعطاها إطالة أنثوية طاغية.

وقامت الفنانة رانيا منصور بالتعليق علي الصور، قائلة: “أعشق الكبرياء ولا أحب الاشياء المتاحة للجميع “، مما نال إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة اتفرج نت الإلكترونية.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.