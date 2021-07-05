فى ذكرى رحيلها الأولى.. مفاجأة في وصية رجاء الجداوي وهذه آخر رسالة لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وخلال أيامها الأخيرة، لازم المصحف الفنانة رجاء الجداوي، طوال فترة علاجها بالمستشفى، حتى فارقت الحياة، حيث جاء خبر وفاتها كصدمة لجميع محبيها وجمهورها.

وفي آخر رسالة للفنانة رجاء الجداوي، وجهت حوارها للجمهور خلال تواجدها بمستشفى العزل الصحي، حيث أرسلتتسجيل صوتي قالت فيه :””الحمد لله حالتي الصحية تتحسن ببطء ولكن الحمد لله، نفسي هو اللي فيه مشكلة ولا أستطيع التحدث كثيرًا”.

وأضافت رجاء الجداوى فى التسجيل الصوتى، “مش بقدر أتكلم كتير ونفسي قصير والحمد لله على كل شيء”.

وأشارت رجاء الجداوي في رسالتها إلى : “بطمن الناس وبقولهم الدولة عاملة حاجة عظيمة أوى أوى ويا ريت الناس تخاف ويعرفوا أن من خاف سلم، ويعرفوا إن الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدًا جدًا”.

وفيما يخص وصية رجاء الجداوي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول منشور مزعوم للفنانة رجاء الجداوي تقول فيه أقر أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفى”.

من جانبها، نفت أميرة ابنه الراحلة رجاء الجداوي، مايتم تداوله : “هذا الوصية غير حقيقية .. فوالدتي لم تترك ثروة كبيرة وأموالا طائلة “.

وأشارت أميرة ابنة رجاء الجداوي، إلى أن الثروة التي تركتها هي حب الناس ودى أهم ثروة أمي سابتها.

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