بجمبسوت مكشوف.. عائشة بن أحمد تشعل مواقع التواصل (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد ، جمهورها ومتاعيها بنشر صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام”.

ونشرت عائشة بن أحمد صورة لها عبر خاصية سستوري على حساها الرسمي على انستجرام، في إطلالة أنثوية جذابة.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة وهي ترتدي جمبسوت باللون الاحمر و الاخضر ، نال إعجاب متابعيها.\

https://www.instagram.com/stories/aichabahmed/2610428236658052371/

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، بإطلالة جذابة ساحرة فأرتدت فستان اصفر مكشوف الكتفين مما حازت علي إعجاب متابعيها والجمهور بوجه عام، وفضلت ألا تتكلف في وضع المكياج بل وضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة التي أبرزت جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا مما أضفى لها أنوثة وجمال.

وكانت قد روجت الفنانة عائشة بن احمد لفيلمها الجديد “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.

فيلم “ريستا” بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق ريستا مع بداية التصوير.

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