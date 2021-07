مايان السيد تقفز من الطائرة في زنجبار.. ومتابعون : قلبك قوي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت مايان السيد في الفيديو وهي تقفز من الطائرة، أثناء ممارسة رياضة Skydiving، في إطار قضائها إجازتها الصيفية في زنجبار.

وقالت مايان السيد في الفيديو :”لا أصدق أنني فعلت ذلك، أنا سعيدة جدا”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام”.

وظهرت مايان السيد في الصورة برفقة مجموعة من اصدقائها وهم يرتدون شرابات غريبة ، أثارت سخرية الجمهور.

وعلقت مايان السيد على الصورة وكتبت : “you will be missed♥️ May you achieve all that you desire in life. You & Donia are like family to me.. God bless you both”.

وفي وقت سابق، دعمت الفنانة مايان السيد، ابنة الدكتورة هبة قطب، والمعروفة اعلاميا باسم “فتاة المايوه” وذلك بعد تعرضها للتنمر بسبب ارتدائها «مايوه شرعي» بأحد حمامات السباحة بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة.

ونشرت الفنانة مايان السيد، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام” تدعم فيها فتاة المايوه.

وعلقت مايان السيد على الصورة وكتبت :” بطلوا تقولولنا نعمل ايه.. جسمها اختيارها”.

اقرأ ايضًا: