عمرو وهبة يوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم بخصوص دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان عمرو وهبة، رسالة مؤثرة إلى الفنانة دنيا سمير غانم، والتي تمر بفترة صعبة الفترة الحالية، بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم، ومرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشر الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة موجهة إلى الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال عمرو وهبة :”وحشتنيا و وحشتي مصر كلها ربنا يقويكي و يطمنك علي استاذة دلال و ترجعوا البيت سوا قريب “.

وفي سياق متصل، مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعتقد ان زوجها الراحل الفنان سمير غانم، على قيد الحياة، نظرًا لإخفاء جميع أفراد عائلتها خبر وفاته عنها خوفًا على صحتها.

وقالت مصادر طبية في المستشفى التي ترقد فيها إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الشهور الماضية، إنها قامت بكتابة رسالة إلى زوجها الفنان سمير غانم.

وجاء نص رسالة دلال لزوجها :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دائمة السؤال عن صحة زوجها من خلال ابنتها إيمي سمير غانم، حيث أنها سألت منذ أيام عن صحة زوجها سمير غانم، قائلة: «سمير عامل إيه»، فردت عليها إيمي قائلة:حالته صعبة عن حالتك وممنوع عنه الزيارة.

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