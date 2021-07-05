ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار .. لن تصدق كيف أصبح شكلها !

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، بنشر صور جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”.

وظهرت نانسي عجرم في الصور، برفقة ابنتها الصغرى “ليا” وهم يلعبان، في إطلالة خطفت أنظار الجمهور ونالت إعجاب المتابعين.

وعلقت نانسي عجرم على الصور وكتبت :” 4 خطوات فقط لتمتلك العالم”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة رائعة خطفت الأنظار إليها حيث أرتدت جمبسوت بشورت قصير وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية ليبرز جمال ملامحها، كما فضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، واثارت تلك الإطلالة إعجاب الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر، أنه تداول أخبار مؤخرا حول فتح قضية قتل الشاب السوري مرة أخرى وأنه تم استدعاء الفنانة نانسي عجرم، وأوضحت إنها حضرت الجلسة الأخيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهدة، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

حيث كتبت نانسي عجرم في تغريدة: “لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أستدعي لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلي إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”.

اقرأ ايضًا: