بعد فيديو الرقص المثير.. سمية الخشاب تهاجم منتقديها: محدش هيتحاسب مكاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سمية الخشاب

حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترقص، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشرت سمية الخشاب مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص، علقت عليه :” أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة”.

وتعرضت سمية الخشاب لهجوم شديد من الجمهور بعد فيديو الرقص، أثار جدلا واسعا الايام الماضية.

وخلال الساعات الأخيرة، خرجت سمية الخشاب عن صمتها، ووجهت رسالة إلى منتقدي فيديو الرقص، حيث نشرت منشوران جديدان على حسابها الرسمي بـ”تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتين “دعوا الخلق للخالق” و” محدش هيتحاسب مكان حد” مع تكرار كل عبارة 4 مرات.

وفي وقت سابق،أثارت الفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل وذلك بعد نشرها منشور على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب : “أي إمراة بتقول أنا حاسه بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها خطيبها حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس “.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة المتألقة سمية الخشاب وهى ترقص برفقتها عددا من الفتيات على أنغام أغنية أجنبية في إحدى صالات الرياضية.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب معلقة على الفيديو:”الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل وعلى فكرة بعشق الـ Kpop”.

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