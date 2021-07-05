صورة نادرة للفنان حمادة هلال من ألبوم الطفولة..ملامحه تغيرت كثيرا (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان حمادة هلال

قام الفنان حمادة هلال ، باسترجاع ذكريات طفولته من خلال نشر صورة نادرة وقديمة له وهو طفل ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهر الفنان حمادة هلال، في الصورة التي نشرها، وهو يغني بأحد الأفراح وهو طفل صغير وعلق على الصورة، وكتب: “برمى السلام على الكل وبقول صباح الفل”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة بعضهم مؤكد أن ملامحه تغيرت تماما، والبعض الأخر يؤكد أن ملامحه لم تتغير بعد.



جدير بالذكر، أن اخر أعمال الفنان حمادة هلال، مشاركته في مسلسل المداحوالذي تم عرضه خلال دراما رمضان هذا العام، مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

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