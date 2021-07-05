مي عمر تثير الجدل بفستان قصير.. والجمهور يرد: «أكيد الترزي سرق القماش»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة مي عمر جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها بجوار سيارتها.

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وظهرت الفنانة مي عمر في الصورة بفستان أحمر قصير بأكمام واسعة، حيث استندت على سيارتها.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، حيث تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: «مشاء الله – الجميلة – قمر»، فيما سخر قطاع من جمهورها من فستانها، حيث قال أحد متابعيها: «اكيد الترزي سرق القماش».

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.