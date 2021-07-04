أول ظهور لـ جومانا مراد بعد وفاة ابنتها.. هكذا أصبح شكلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة جومانا مراد جمهروها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها يعد الأول بعد وفاة ابنتها منذ ثلاثة أشهر.

ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورتين جديدتين لها.

وعلقت جومانا مراد على الصور قائلة: «مرحبًا».

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ويُذكر أن الفنانة جومانا مراد حرصت على نشر صور قديمة لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعدما أعلنت وفاة ابنتها من خلال نشر صورة الراحلة على حسابها الشخصى بموقع “انستجرام”.

وعلقت: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

وتابعت جومانا مراد: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي”.



وحرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد، في وفاة ابنتها «ديانا».