بالرغم من شفائه من كورونا.. مفاجأة جديدة بشأن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير طبية عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي الكبير وائل الإبراشي، وذلك بعد أشهر طويلة من اختفائه عن الساحة الإعلامية.

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي محمود سعد إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي مستقرة بعض الشيء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ومن خلال تصريحات صحفية، قال محمود سعد: «الإعلامي وائل الإبراشي أصبح يتحدث بصعوبة لذلك تأجل ظهوره على الشاشة في حين انتظر الجمهور أخبار سارة حول عودته للظهور من خلال برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى».

في سياق مُتصل، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الدكتور حسام حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، والذي يُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه تواصل مع زوجة وائل الإبراشي، وهو في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة في وضع معين.