شكرا لقرائتكم خبر عن بإثارة وصدر مكشوف .. اتفرج صافيناز نزلة رقص على انستجرام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، منذ قليل، فيديو جديد في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.



ولفتت الراقصة ​صافيناز​ أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع الفيديو الجديد التي نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص بإثارة وصدر مشكوف، خلال إحيائها حفل زفاف. وعلّقت صافيناز على الفيديو، قائلة: "2021 أحلى فرح".



وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، الذين عبّروا عن صدمتهم من جرأة صافيناز في الرقص، والطريقة المثيرة التي تظهر بها دائماً.



وقد حاز الفيديو أكثر من 127 ألف إعجاب، والكثير من التعليقات.



يُذكر أنه بعد الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول زواجها من رجل الأعمال كابتن شندي، وإنتشار صور لهما معاً في العديد من المناسبات، وتعليقها على إحداها بقولها "أسد مصر"، نفت صافينار هذا الأمر، مؤكدة أنها لم تصرّح عن زواجها من قبل.