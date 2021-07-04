شكرا لاهتمامكم بخبر ريهام حجاج بين أحضان طليق ياسمين عبد العزيز..ويعلق:مع ملكة الجمال (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام رجل الأعمال محمد حلاوة “طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز”، بنشر صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج ليشارك جمهوره ومتابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ الانستجرام.

حيث ظهرت الفنانة ريهام حجاج، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي مجموعة من الاكسسورات الرائعة وفضلت أن تضع اللمسات الجمالية من الألوان الترابية الرقيقة، وفضلت أن تترك شعرها المموج على كتفيها، مما أثار إعجاب الجمهور.

وظهرت الفنانة ريهام حجاج في الصورة وهي في حضن زوجها الفنان محمد حلاوة،و علق محمد حلاوة علي الصورة قائلا : مع ملكة الجمال، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

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جدير بالذكر، أن ليلى محمد حلاوة الابنة الكبرى لمحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج ووالد أبناء ياسمين عبدالعزيز، كانت قد وجهن رسالة هجوم على زوجة أبيها السابقة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية الاستوري على حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة: “إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللى خطفتي بابا مننا”.

وتابعت قائلة:”من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتى تقطعى علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير”.

وأضافت قائلة: “الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللى حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل”.

واستكملت: “إنتى اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس معايا”.

وختمت حديثها قائلة: “عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.

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