نرمين الفقي تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب «الفوتوشوب»..وهكذا ظهرت صديقتها!(صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نرمين الفقي بإثارة حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها صورة برفقة صديقاتها وهي تظهر صديقتها بشكل غير طبيعي على الإطلاق مما أثار حالة من السخرية والضحك على الصفحات الالكترونية بالسوشيال ميديا.

حيث قامت الفنانة نرمين الفقي، بنشر صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وهي تظهر برفقة صديقاتها، ولكن يبدو أنها قامت بإجراء بعض التعديلات في الصورة؛ ولكنها لم تلتفت لصديقتيها التي ظهرت بشكل غير طبيعي على الإطلاق خاصة من منطقة الصدر، مما أثار سخرية الجمهور.

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جدير بالذكر، أن الفنانة نرمين الفقي، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

وكتبت نيرمين الفقي على حسابها بـ إنستجرام: «صباح الخير و السعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم اني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق»، بينما على طريقة عادل إمام كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك: « مش النهاردة عيد ميلادي ».

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