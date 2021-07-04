ناهد السباعي تشارك جمهورها بجلسة تصوير جديدة : شكلها اتغير

عدن - ياسمين عبد العظيم - ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها، بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وظهرت ناهد السباعي في الصور ، بإطلالة جديدة، وتغيير في ملامحها، وهو مالاحظه الجمهور عليها

وعلقت ناهد السباعي على الصور وكتبت :”نهاية الأسبوع”.

وانهالت التعليقات على صور ناهد السباعي من جانب الجمهور،والتي جاء أبرزها :” شكلك اتغير”، “شكلك غريب”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة ناهد السباعي في مقطع فيديو قصير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، من حفل حضرته مؤخرا.

وبعد ذلك هو أول ظهور للفنانة ناهد السباعي بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، الفترة الماضية.

وظهرت ناهد السباعي في الفيديو وهي ترتدي فستان قصير “اوف شولدر”، مزين بالورود مع مجوهرات أنيقة.

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تفاصيل تعرضها لعكة صحية، مشيرة إلى أنها من حوالي أسبوع شعرت بآلام شديدة، وذهبت إلى المستشفى وتم علاجها وأعطوها أدوية خاطئة وعادت إلى منزلها، ليزداد الآلم عليها.

وتابعت الفنانة ناهد السباعي، أنها بعدها ذهبت إلى مستشفى آخر والتقت بأكثر من طبيب وتم علاجها بشكل صحيح

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