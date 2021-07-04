مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها على البحر.. ومتابعون: «قمر يابا الحاج»

شاركت الفنانة مي سليم ، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

ونشرت مي سليم صور لها على حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه مفتوح جرىء، وهي أمام البحر.

وعلقت مي سليم على صورها وكتبت : “خليك إيجابي”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة مي سليم ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك من أحدث ظهور لها .

ظهرت الفنانة مي سليم فى الصورة التي نشرتها عبر الانستجرام، أنها تقف أمان سيارتها الفخمة وهي ترتدي فستانا أسود مثير، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوات الترابية الرقيقة وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها وزينت شعرها ببعض الاكسسورات الرقيقة على الجانبين، وأكملت الإطلالة بصندل ذهب ذو كعب عالي، مما أثار إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مي سليم الفنية أنها قامت بالمشاركة في مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام.

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