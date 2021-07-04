رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لـ سمير غانم: ما زالت تعتقد أنه حي

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعتقد ان زوجها الراحل الفنان سمير غانم، على قيد الحياة، نظرًا لإخفاء جميع أفراد عائلتها خبر وفاته عنها خوفًا على صحتها.

وقالت مصادر طبية في المستشفى التي ترقد فيها إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الشهور الماضية، إنها قامت بكتابة رسالة إلى زوجها الفنان سمير غانم.

وجاء نص رسالة دلال عبد العزيز لزوجها سمير غانم :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دائمة السؤال عن صحة زوجها من خلال ابنتها إيمي سمير غانم، حيث أنها سألت منذ أيام عن صحة زوجها سمير غانم، قائلة: «سمير عامل إيه»، فردت عليها إيمي قائلة:حالته صعبة عن حالتك وممنوع عنه الزيارة.

فيما كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدين أن مشاكل الرئة لها تزداد، ذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير أثر على التنفس.

فيما تتواجد ابنتيها وزوجيهما، دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها.

ومؤخرًا تداولت أنباء نقلها موقع “صدى البلد” أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

وقالت مصادر طبية، أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذا الفترة؛ خطر على الحالة كما أنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

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