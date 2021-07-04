كواليس علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي قبل الانفصال: كانت تلاجة وبتكلمني عن الأبراص

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة انتابت جمهور ومحبي الفنان محمد عطية، بعد إعلان انفصاله عن المذيعة دينا الهلباوي، الساعات الماضية.

وفاجئت المذيعة ميرنا الهلباوي الجمهور الساعات الماضية، بإعلان انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، بعد قصة حب عنيقة تصدرت التريند الشهور الماضية.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر خاصية استوري على إنستجرام “single الحمد لله على كل شئ”.

وشهدت علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي، قصة حب عنيفة، استمرت لمدة عام، تبادل فيها الثنائي رسائل حب وصور رومانسية.

وكتب محمد عطية لميران في وقت سابق :“أنتي إللي طلعت بيها من 2020، أهم إنجاز ليا إني قدرت أوصل لقلبك.. بيعدي علينا أوقات صعبة وزي أي أتنين بنتخانق.. بس عاوزك تبقي متأكدة.. إنك أحلى حاجة حصلتلي في حياتي.. أسف لو كنت زعلتك في أي يوم من ساعة ما عرفتك.. بحبك وهفضل أحبك.. والعمر لسه قدامنا عشان نعيش أجمل ما فيه سوا.. كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل هدية من أصعب سنة”.

وعن كواليس العلاقة بينهم، تحدث محمد عطية في حوار تليفزيوني، عن بداية حبه لها: “خدت رقمها وفضلت أكلمها على واتس آب وألمحلها.. وهي كانت تلاجة.. وبعدها عرفت أنها اتخطبت.. وسافرت لبنان وفضلنا أصدقاء، ولما رجعت قابلتها سألتها عن خطيبها، وعلمت أن علاقتهما انتهت.. واستغليت الفرصة وقتها”.

ونشر محمد عطية صورة تجمعه مع ميرنا الهلباوي، وعلق عليها: «الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا، عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين، ويسيب ديله لو حد بيطارده».

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