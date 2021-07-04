في عيد ميلاد توم كروز الـ59.. تعرف على سبب إيقاف فيلم Mission Impossible 7

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان العالمي توم كروز، الساعات الماضية، بعيد ميلاده الـ59، حيث تصدر اسمه محركات البحث في موقع جوجل العالمي، نتيجة لشهرته الواسعة، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في كل أنحاء العالم.

وتوم كروز هو صاحب سلسلة أفلام missionimpossible، والتي جعلته يتربع في قلوب جماهيره وينفرد بها وسط نجوم هوليوود.

وحققت أفلام توم كروز نجاحات خرافية؛ كما انه ترشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار، وفاز ثلاث مرات بجائزة الغولدن غلوب.

وتتميز أفلام توم كروز بالحركة والأكشن، حيث يميل إلى أدوار الأكشن ويقوم بتأدية المشاهد الخطيرة على الأغلب بنفسه.

و تزوج توم كروز 3 مرات، من ميمي روجرز، ونيكول كيدمان المشهورة بقامتها الطويلة للغاية، بالإضافة إلى زواجه من كيتي هولمز، وجميعهن تميزن بالطول، رغم قصر قامته.

وبستعد توم كروز لعرض فيلمه المنتظر Mission: Impossible 7، والذي يحضر له منذ فترة، إلا أنه توقف تصويره مؤقتا في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا.

وبحسب موقع ديدلاين الأمريكي، فإنه أثبتت الفحوصات إصابة عدد من العاملين في فيلم Mission: Impossible 7 بفيروس كورونا، وتم عزلهم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في بريطانيا.

وتم إيقاف تصوير فيلم Mission: Impossible 7 لمدة 14 يوما، وعاود العمل مرة أخرى بدءا من 14 يونيو الماضي.

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