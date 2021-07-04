ياسمين رئيس تثير الجدل بسبب ملابسها الجريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ياسمين رئيس ، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة وهي ترتدي بلوزة أوف شولدر،مكشوفة من الصدر، في إطلالة جريئة أثارت الجدل.

كما نشرت ياسمين رئيس صورة وهي ترتدي مايوه تايجر مثير، في إطلالة جريئة نالت إعجاب المتابعين.

ايضًا نشرت صورة بظهر مكشوف أثارت الجدل بين الجمهور.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة ناعمة بسيطة بدون مكياج نهائيا ، مما حازت علي اعجاب الجمهور ومتابعيها على إنستجرام.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية السينمائية، مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، وحاليا تقوم باستئناف تصوير فيلمها جارة القمر، وسافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك، فيلم “جارة القمر” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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