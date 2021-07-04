اتفرج لحظة سقوط مايا دياب على المسرح (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة مايا دياب

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بنشر مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو، لها من كواليس تصوير إحدى أغانيها الجديدة، وظهرت في الفيديو وهي تسقط على المسرح اثناء التدريبات.

وعلقت مايا دياب على الفيديو وكتبت : “دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير”.

وانهالت التعليقات على فيديو مايا دياب، حيث هاجمها الجمهور بأن الوقعة مفبركة وانها تمثل السقوط.

وفي وقت سابق،ظهرت الفنانة اللبنانية ما يا دياب، خلال صورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” بإطلالة صيفية جريئة، حيث أن ظهرت وهي مرتدية فستانا باللون الأصفر الغامق شفاف وعاري من منطقة البطن.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الإطلالة الجديدة، وأنهالت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض فهناك من أشاد بتلك الإطلالة ووصفها بالأنوثة والرقة والجمال، والبعض الأخر اشتعل غضبه منتقدا تلك الإطلالة العارية.

جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية مايا دياب طرحت أحدث كليباتها بعنوان “الكعب العالي”، من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري، ونال الكليب على إعجاب العديد من الجمهور ومحبيها.

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