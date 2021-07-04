خناقة بين هاني شاكر وحلمي بكر بسبب مطربي المهرجانات.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة نارية وجهها المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الساعات الأخيرة، لمؤديي المهرجانات أحمد موزة وعنبة، بشأن تصريحات النقابة.

وقال شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية”،:” بوجه رسالة لعنبة وموزة لاني عارف ان في امتحان قريب، وحيقدموا ورقهم”.

وأضاف: “إذا في نصيب ونجحوا الأسماء دي حتتغير”.

وأكد: “أنا مش حطلع تصريح في النقابة اسمه موزة وعنبة، ده اسم الشهرة والاسم الحقيقي بيتكتب في التصريح. مش بعد أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم أصرح لموزة وعنبة.”

وتابع الفنان هاني شاكر: “هو مش حيبقى مطرب، لو نجح يبقى مؤدي شعبي أو مغني راب، وممكن يبقى مونولوجست، وإحنا عندنا فرع للمونولوجست في النقابة، لكن أنا يهمني الكلام.”

من جانبه وجه الموسيقار حلمي بكر، رسالة للفنان هاني شاكر، قائلًا: “أنت دبلوماسي في النقابة والنقابة ليست دبلوماسية. دي نقابة مهنية، يعني زي نقابة المحامين والأطباء، مش نقابة عمالية”.

وأضاف :”شرط قبول البني آدم أن يجيد الكتابة والقراءة، ومن أطلق كلمة مهرجانات أمي لا يكتب ولا يقرأ.”

وتابع بكر :”إنت جبتني أمتحن حمو بيكا سقط، ملوش صوت، ولما إتشكلت لجنة تانية مكونة من 6 سقطوه.”

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