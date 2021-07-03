الفنان أحمد سعد يتعرض لموجة من الانتقادات لظهوره بـ«وشم» في المسجد (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان المطرب احمد سعد، بنشر صورة جديدة له ليشارك متابعيه والجمهور مع الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instagram .

حيث ظهر الفنان أحمد سعد وهو داخل أحد المساجد وعلى ذراعة مرسوم “وشم” كبير، وكان برفقة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وقام بالتعليق على الصورة وكتب عليها: “مع شيخ الفكر والمحبه مصطفى حسني وجمعة مباركة”.

وظهر بالصورة الفنان احمد سعد وهو يبتسم ابتسامة حقيقية واقعية، أما الداعية الإسلامي مصطفى حسني لم تبدو على وجهه ملامح الابتسامة الحقيقية، كما تم توجيه العديد من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور بسبب رسم الوشم على ذراعه، وأنهالت التعليقات على الصورة ناصحينه أن الوشم حرام، حيث جاءت التعليقات كالأتي: “الوشم اللي على إيدك شيل يا أحمد أنت طيب من جواك وكويس ربنا يكرمك، التاتو يا أحمد خد بالك أنه حرام ولازم تشيله”.

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