اخر ظهور لطفلة فيلم «حرامية في كي جي تو» مها عمار..هل تغيرت ملامحها! (فيديو وصور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لطفلة فيلم “حرامية في كي جي تو” مها عمار، وأشادوا بجمالها حيث أنها تحولت إلى فتاة فاتنة الجمال ومختلفة تماما عن ملامحها منذ وهي صغيرة، وسرعان ما تداولت تلك الصور على مختلف الصفحات الإلكترونية.

حيث خاضت الطفلة ​مها عمار​ أولى تجاربها التمثيلية من خلال تجسيد إحدى الأدوار في فيلم “​حرامية في كي جي تو​” بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، بالاضافة إلى الفنانة حنان ترك، واستطاعت مها أن تثبت موهبتها وتترك أثراً كبيراً في ذاكرة المشاهدين حتى الأن، وفجأة اختفت تماما عن الأضواء لتعود مرة أخرى على الشاشة وسط ذهول المشاهدين.



فظهرت مها عمار وهي شابة فاتنة الجمال على الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنها دائم تشارك متابعيها أحدث إطلالاتها، حيث أن ملامحها لم تختلف كثيراً عمّا تعرف عليه فيها الجمهور عندما شاهدها للمرة الأولى وهي طفلة





كما أن مها عمار حلت كضيفة من خلال برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، وأشارت إلى أنها لا تعيش حاليا في مصر على الإطلاق، بل قامت بالهجرة برفقة أسرتها إلى دولة ألمانيا، فبالتالي لبس من المؤكد أن تعود مجدداً إلى التمثيل.



وقامت بتوجيه الشكر إلى مكتشفتها المخرجة ساندرا نشأت التي قامت بتقديمها في العديد من الإعلانات التجارية، ثم في فيلم “حرامية في كي جي تو”، فهي لتي قامت بترشيحها للمخرج طارق العريان للعمل مرة أخرى من خلال فيلم “السلم والثعبان”.

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