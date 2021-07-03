شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – مي عمر ترفع فستانها الأبيض الشفاف وتظهر منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة مي عمر، لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي عمر باطلالة انيقة مرتدية فستان فضفاض باللون الابيض أما من الناحية الجمالية، تركت شعرها مسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها مع لون الكشمير في الشفاه.

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل “لؤلؤ”، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.