شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك .. نسرين طافش بالمفتوح الذي أظهر منطقة عفتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا بكم مفتوح عند الساق، مما جعل إطلالتها مميزة.

وانتعلت نسرين طافش حذاءً عصريا أنيقا باللون البيج مع حقيبة متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة، مما كشف عن ذوقها الأنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.