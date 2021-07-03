دلال عبد العزيز تسأل ابنتها إيمي:«سمير عامل إيه؟»..والثانية ترد بطريقة محزنة

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

مازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز تعيش في خوف وترقب وقلق بسبب عدم علمها بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، خوفا على حالتها الصحية وأن يحدث تطورات سيئة نتيجة الحزن على زوجها، كما أن الأسرة بالكامل تخفي خبر الوفاة تماما عنها.

وقد أكدت العديد من المصادر الطبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تمكث في إحدى المستشفيات الخاصة بسبب ظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وتطور حالتها وإصابتها بـ تآكل رئتها بسبب فيروس كورونا فمازالت موضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، كما أنها مازالت حتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دائمة السؤال عن صحة زوجها من خلال ابنتها إيمي سمير غانم، حيث أنها سألت منذ أيام عن صحة زوجها سمير غانم، قائلة: «سمير عامل إيه»، فردت عليها إيمي قائلة:حالته صعبة عن حالتك وممنوع عنه الزيارة.

حيث ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤخرا في فيديو مصور، تم عرضه في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبد العزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت «دنيا» في الفيديو، إلى أنها دائما تحرص على تنفيذ وصية والدها الراحل سمير غانم التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

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