محمد حلاوة يفاجىء الجمهور بصورة رومانسية مع ريهام حجاج: في أحضان بعض

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك رجل اأعمال محمد حلاوة ، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام.

وظهر محمد حلاوة في الصورة برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج، في ‘طلالة رومانسية، وهو يحتضنها.

وعلق محمد حلاوة علي الصورة قائلا : مع ملكة الجمال.

من جانبها علقت الفنانة ريهام حجاج على الصورة، وكتبت :”بحبك يا حبيبي ربنا يخلليك ليا”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة ريهام حجاج ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك بالتزامن مع إعلانها رسميا لحملها منه وتصريحاتها المثيرة للجدل حول الفنانة ياسمين عبد العزيز.

حيث نشرت الفنانة ريهام حجاج برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، على أثر حضورها حفل مجلة Enigma لإعادة تخيل أغلفة أعدادها المختلفة، كما كان في الصورة ياسمين شحاتة مؤسسة المجلة والعديد من أصدقائهما.

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة عقب إعلان خبر حملها منه وذلك خلال برنامج “سهرة خاصة”، كما قامت بالتصريح بعدد من التصريحات المثيرة للجدل حول الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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