شكرا لاهتمامكم بخبر «تآكل في الرئة».. تطورات مفاجئة في حالة دلال عبد العزيز.. وهذا رد فعل بناتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أيام طويلة تقضيها الفنانة دلال عبد العزيز داخل غرفة العناية المركزة، بإحدى المستشفيات، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الشهور الماضية.

ويحرص جمهور ومتابعي ومحبي الفنانة دلال عبد العزيز، على متابعة آخر تطورات الحالة الصحية لها أولًا باول، متمنيين له الشفاء العاجل.

وشهدت الأيام الماضية، خروج أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، لمناشدة الجمهور بالدعاء العاجل لها بالشفاء، بعد أن ساءت حالتها الصحية.

فيما كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدين أن مشاكل الرئة لها تزداد، ذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير أثر على التنفس.

فيما تتواجد ابنتيها وزوجيهما، دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها.

ومؤخرًا تداولت أنباء نقلها موقع “صدى البلد” أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

وقالت مصادر طبية، أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذا الفترة؛ خطر على الحالة كما أنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلة أنها مستقرة في الوقت الحالي، وأن هناك تحسن تدريجي، لكنها لم تستطع التخلي عن الأكسجين الصناعي حتى الآن.

وأشارت الفنانة نهال عنبر، إلى لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.

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