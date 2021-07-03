إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا .. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الإعلامي محمود سعدـ اساعات الماضية، في برنامجه “باب الخلق”، المذاع على قناة النهار الفضائية، عن إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمود سعد أنه كان من المفترض أن يستضيف الفنانة ليلى طاهر معه في حلقة الجمعة الماضية، لكن الإصابة بالفيروس منعتها من ذلك، مشيرا إلى أنه سوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها اللقاء.

وفي شهر يناير الماضي،قالت ليلى طاهر، أنها ملتزمة بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الفنانة ليلى طاهر أنها مبتعدة عن الساحة الفنية لأنها لا تقبل أي عمل فني من باب التواجد على الساحة الفنية، لأنها تحترم فنها ونفسها بالمقام الأول، وبالطبع الجمهور الذي أحبها.

وأشارت الفنانة ليلى طاهر إلى أنها لا تبحث عن عمل معين للعودة من خلاله إلى الساحة الفنية من جديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى طاهر كان سيت كوم “الباب في الباب” ،وعُرض الجزء الرابع منه في 2014.

وشارك الفنانة ليلى طاهر في بطولة “الباب في الباب” كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد بدوي وورشة كتابة سيناريو يرؤسها وائل حمدي.

اقرأ ايضًا: