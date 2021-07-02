محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي..والسبب! (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بتقديم اعتذاررسمي لمطعم موجود في دبي بدولة الإمارات، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، ليشار جمهوره ومتابعيه الاعتذار بشكل رسمي.

حيث قام الفنان محمد رمضان بالتسبب في غلق المطعم خمسة أيام بعد تجمع عدد من الجمهور العرب حوله أثناء غناؤه، فقام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو أثناء وجوده داخل المطعم وعلق علي الفيديو قائلا: اعتذر بالنيابة عن جمهوري واحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمع جمهوري حولي.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان كان قد طرح كليب “ثابت” والذي حقق ملايين المشاهدات، وذلك بعد طرحه فى 16 يونيو الماضي عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”، كليب “ثابت” كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

وعلى صعيد أخر، أخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية هو مسلسله الذي تم عرضه في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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