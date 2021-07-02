هيفاء وهبي تخطف الأنظار بـ«فستان منقوش» قصير في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هيفاء وهبي

قامت الفنانة هيفاء وهبي ، بنشر مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها،وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، داخل حديقه بإطلالة جريئة أرتدت فستان قصير منقوش بالورود كاشف عن منطقة الصدر وساقيها فظهر التاتو المرسوم على الساق، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية على بشرتها، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت على الصور قائلة : “مساء الخير”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور، وأنهالت التعليقات المشيدة بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة هيفاء وهبي كانت قد أطلقت كليب “لو كنت” برفقة الفنان أكرم حسني، وحقق نجاحا كبيرا، حيث حصد 9 ملايين مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب”.

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

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