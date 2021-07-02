سمية الخشاب تبهر الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها (صور)

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور الجديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور التي نشرتها على انستجرام، داخل حمام السباحة بإطلالة صيفية ساحرة بألوان مبهجة، واهتمت بمكياج العيون فوضعت ألوان تتناسب مع الألوان التي ترتديها وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها وعلقت “اهلا بالصيف ”

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب قامت بطرح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، الفنية هو مشاركتها في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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