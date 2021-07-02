نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت طافش في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويل واتسم بصية الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، أتسم التصميم بالقماش اللامع ذات اللون الذهبي.

ارتدت الفنانة حذاء عصري أنيق باللون البيج مع حقيبة متوسطة الحجم متناسقة مع إطلالتها، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة مما كشف عن ذوقها الأنيق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

يذكر أن شاركت نسرين طافش في موسم رمضان من خلال مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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