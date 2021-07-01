قبل طرحه..كريم عبد العزيز يروج لفيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» بهذه الطريقة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان كريم عبد العزيز، بنشر فيديو جديد له ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك ترويجا لفيلمه الجديد.

حيق قام الفنان كريم عبد العزيز، بالترويج لفيلمه الجديد «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، وذلك عبر الفيديو الذي قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال في الفيديو:” أستنوا فيلمي يوم 7\7 بجميع دور العرض في مصر والدول العربية”.



جدير بالذكر، أن الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين، كانت قد قررت طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى موسم عيد الأضحى المبارك.

والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، من أبرزهم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، نيللي كريم، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين.

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