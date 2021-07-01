منة فضالي تصدم الجمهور بمايوه جرىء.. ومتابعون: عيب على سنك

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة اليوم، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، من أمام البحر وهي ترتدي كاش مايوه احمر ، في إطلالة مثيرة أظهرت أنوثتها.

وعلقت منة فضالي على الصور وكتبت :” الاخطاء تجعلك أكثر حكمة، والوجع بيخليك اقوى، ومنة بتخليك مبسوط”.

وانهالت التعليقات على صور منةفضاي، حيث علق متابعون:” عيب على سنك، ايه الجمال دا”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة اليوم، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، بإطلالة كاجوال، حيث ترتدي الجينز وتيشيرت يكشف بطنها، في إطلالة جذابة نالت إعجاب المتابعين.

وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام “Maybe a reality you don’t know about”.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه جالسة أمام حمام السباحة وواضعة أحمر شفاه، مُعلقة بإيموشن قلب وعلمي مصر والإمارات.

اقرا ايضًا: